「習維尼」踩到痛點！《還願》遭中國全面封殺

2019-02-23 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕國產遊戲《還願》19日上市後隨即掀起討論熱潮，如今卻因遊戲內出現揶揄中國國家主席習近平的字眼，在中國引起軒然大波，不但大批中國玩家在發行平台steam上狂洗負評，中國代理商已發布聲明，與遊戲製作公司赤燭終止合作。

《還願》中國代理商「indievent」稍早在官方微博發布聲明，指今日上午得知消息後立刻進行核查、內部整改並發出道歉聲明，另對主要負責人實施嚴厲處罰教育，確保往後不再發生此事。聲明寫道，他們已全力檢查遊戲中是否存在類似政治敏感議題，經玩家檢舉，最新版本仍存在隱喻政治元素，因此在慎重考慮後，宣布與赤燭終止合作關係。

「赤燭遊戲」新作《還願》一推出便獲得高度評價。但有玩家發現，遊戲中出現的一張符咒，上頭的文字寫著「呢嘛叭唭」（諧音你媽87），以及用小篆寫成的「習近平小熊維尼」。事後steam上灌入大量中國網友負評，遊戲已遭下架，微博也開始刪除與《還願》有關的討論文章與遊戲影片。

對此，「赤燭遊戲」聲明解釋，團隊經常會參照當時的網路用語作為暫時素材，但此次因版本同步問題沒有全部刪除，純屬意外，無任何攻擊或辱罵意圖，錯誤已在21日的版本中移除，為造成各方困擾感到抱歉，懇請所有玩家見諒，一切責任也由赤燭承擔。

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