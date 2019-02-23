可憐！中國網友想批《還願》 文章為避審查「像鍵盤壞掉」

2019-02-23 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕國產遊戲《還願》被眼尖的中國玩家發現，內有暗諷中國國家主席習近平的「彩蛋」，引來相當多的中國玩家在微博上痛批製作遊戲的赤燭團隊，不過這些網友要罵人也不容易，在發文前還得自我審查，用改換拼音、添加符號的方式避開言論審查。

微博網友「QPN可可」今日特別發文痛批製作《還願》的赤燭團隊，還仔細解釋了自己不滿的原因，遊戲裡不只用小篆在符咒上寫了「小熊維尼習近平」，還寫了「你是87（你是白癡的台語諧音）」，更批評遊戲製作團隊「這種搞法」，沒資格說玩家「敏感」。

但其他網友仔細一看，發現「QPN可可」為了避開言論審查，在文章中加入相當多無意義的符號，或是將中文字用拼音代替，例如「台灣」變成「台/湾」、「習近平」變成「【习+jin%*平】」、「文字獄」變成「文+字％狱」等等，指要比敏感，恐怕還是比不上中國言論審查的敏感程度。

許多台灣網友看到後都覺得相當不可思議，「敏感字真多」、「不仔細看還以為出現一堆亂碼」、「好可憐，一段話寫得像鍵盤壞掉一樣」，不少中國網友也在微博上勇敢地批評，「（中國）連名字都不能正常顯示還覺得別人敏感，到底敏感的人是誰」、「帶著鐐銬去罵沒有鐐銬的人」、「看了（這篇文章）感覺真可憐」。

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