台灣遊戲《還願》嚇破膽！韓女嚇哭、硬漢老外爆粗口

2019-02-22 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕灣遊戲團隊「赤燭」2017年曾發布恐怖冒險解謎遊戲《返校Detention》轟動遊戲界！睽違2年再度推出以台灣民俗信仰為主題的另一恐怖遊戲大作－《還願Devotion》，也引來各國遊戲玩家關注，國內外不少實況主在「挑戰」遊戲時被當場嚇哭。

《還願 Devotion》以1980年代的台灣為故事背景，玩家將以第一人稱視角在老舊的公寓中探索解謎，遊戲場景中亦出現許多熟悉的道具物品，如：大同電鍋、養樂多等。《還願 Devotion》在掌握遊戲的恐怖氣氛中煞費苦心，遊戲環境中的燈光忽明忽暗，又不時傳來水滴聲、風聲，再加上背景牆上駭人的字跡、地上的血漬等，許多實況主們在遊戲中被突如其來的鬼影嚇得魂飛魄散，twitch直播平台也剪輯了各大實況主被驚嚇的精華片段，除了女實況主們被遊戲中門外的人影嚇到兩手發抖、崩潰爆哭之外，不少看似剽悍的外國壯漢也被嚇得把耳機摔在桌上，忍不住大罵髒話。

《還願 Devotion》遊戲時間約2個小時，但赤燭遊戲在許多細節下足功夫，包含遊戲未上市前所展開的 ARG（另類現實互動遊戲）體驗，目前在Steam遊戲平台上4000個評論中拿到95%以上好評，此外遊戲中也支援英、日、韓等語言，上線首日甚至在twitch直播平台上創下同時十萬人觀看的紀錄。

另外，《還願 Devotion》遊戲原聲帶在今（22日）也在各大數位平台同步上線，其中同名主題曲〈還願〉由榮獲第28屆金曲獎最佳樂團「草東沒有派對」操刀製作。

赤燭遊戲在許多細節下足功夫，包含遊戲未上市前所展開的ARG（另類現實互動遊戲）體驗，目前在Steam遊戲平台上4000個評論中拿到95%以上好評。（圖擷取自《YouTube》Red Candle Games）

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