忙到深夜才下班！陳其邁「1天當2天用」背影照網感動到爆

行政院副院長陳其邁的臉書粉專「陳其邁 Chen Chi-Mai」，昨貼出一張晚間10時許，開完會後準備上車離開的照片，引起網友留言蓋樓。（圖翻攝自臉書粉專「陳其邁 Chen Chi-Mai」）

2019-02-21 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁的臉書粉專「陳其邁 Chen Chi-Mai」，昨貼出一張晚間10時許，開完會後準備上車離開的背影照，並指這是執政團隊日常，為的是讓大家有更好的生活，還稱政院將推出同婚專法草案，呼籲大家彼此包容尊重，不少網友直呼「邁邁好帥！」

陳其邁在文中說明，該張照片是幕僚隨手拍下的，當時他與行政院長蘇貞昌、民進黨委員們開完會，直至10時20分才離開政院，並稱「這是執政團隊的日常」、「團隊的每一個人，都把一天當兩天在用」，目的是為了讓大家有更好、更幸福的生活環境。

陳其邁也在文中提到，政院將推出《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，期盼能在大法官釋憲與公民投票結果間，「取得最大公約數」，並直言同在這塊土地上生活，「彼此尊重包容」，希望更多人享受到相同之幸福生活。

底下網友見狀回應，「最帥的副閣揆，辛苦了」、「自己的身體也要保重啊」、「謝謝你們對人權的重視」、「支持婚姻平權」、「邁邁我愛你」、「期待不是只有同溫層叫好，而是那些曾經反對同婚的人能夠開始接納彼此的不同，別再撕裂，才能走向共同的未來」、「加油」。

本報報導，草案內容重點包括同志配偶可有合法財產繼承、醫療權、能共同撫養血緣子女，即收養另一方有血緣關係的子女；同時必須遵守單一配偶的相關權利義務，同志配偶一樣負有守貞責任，多P、亂倫等行徑法律並不允許；現有一夫一妻制相同的價值也在專法中獲得保障。

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