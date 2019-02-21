追討不當黨產被指用人權鬥爭 學者反轟：國民黨智庫快還地

2019-02-21 21:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨智庫今天（21日）召開「憲政民主與人權保障論壇」，應邀出席的政大法律系副教授廖元豪說，只要發現人權適用在自己不喜歡的對象，就會稱對方沒有人權，像要打擊國民黨，國民黨原有的財產權、結社自由就都不算數；對此，有法律學者不以為然反批，依據法律追討從國家或人民強取豪奪的不當黨產，這叫做打擊國民黨的「財產權」、「結社自由」？在國有土地蓋出智庫大樓的國民黨，才應該趕快歸還土地並搬走。

廖元豪在國民黨智庫「國家政策研究基金會」所辦的論壇指出，近年台灣有許多人只要發現人權適用在自己不喜歡的對象，就會稱對方沒有人權，像要打擊國民黨，國民黨原有的財產權、結社自由就都不算數。

他提及，或像不喜歡的群體如中國大陸配偶、軍公教，「人權就要被打折」，有這種情況的不只是民進黨，還有一些過去所謂進步的知識份子，這些人讓台灣的民主、人權變得不純粹，「讓人懷疑許多以往說人權的朋友，是真正要人權？還是把人權當鬥爭國民黨的武器？」

《黨產解密》一書作者、南台科大財經法律所所長羅承宗今天受訪時表示，太遠的不談，是否懇請廖副教授詮釋詮釋，今天國民黨開論壇的那棟智庫大樓，土地是國家所有。是什麼樣的「人民」或「社團」，當年可公然在軍方精華土地上蓋出一棟私有大樓？

此外，據黨產會過往調查，國民黨智庫「國家政策研究基金會」大樓坐落於國有土地，地址為台北市中正區杭州南路一段16號，是一棟地上7層、地下2層的辦公大樓，建物產權為國民黨所有，因國民黨拒繳8.6億元不當黨產「轉帳撥用」追徵價金，建物已被行政執行查封。

羅承宗質疑，國民黨當年逕在國有軍方土地上，用奇怪理由蓋出一棟智庫大樓變成黨產，之後才承租使用至今，國民黨到底有多大特權可以不斷續租，今天還在此召開論壇，質疑政府追討黨產，發生這種情況財政部還要繼續出租嗎！

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