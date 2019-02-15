國民黨申請處分172筆不動產 黨產會只准43筆

2019-02-15 18:51

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會今天召開委員會會議，審查國民黨申請處分172筆房地等不動產，以支付黨工等退休金，黨產會決定核准其中43筆房地，其餘多數則暫保留，包括法院已進入強制執行程序者52筆，以及國民黨的房產佔用公有地或其他公共設施用地者約40筆，以及其他黨產會還在調查的不動產等。據悉，鑑於國民黨的不動產佔用公有地有爭議，黨產會今天主要是卡住約40筆房地暫不准國民黨出售。

不過，黨產會發言人施錦芳說，雖然國民黨總計要出售172筆不動產，黨產會只核准43筆，看起來並不多，但黨產會所核准，是國民黨比較值錢的房地。

黨產會今天核准國民黨申請出售台中與彰化等縣市的國民黨民眾服務站等房產，黨產會下午發布新聞稿表示，黨產會委員會會議今天同意在不涉及已進入強制執行程序者，以及國民黨黨有房屋使用公有地或其他公共設施用地等部分尚有疑義外，同意該黨優先辦理出售事宜，以支應黨工退休金等需求。

黨產會說，國民黨名下現有不動產以108年土地公告現值及建物申報金額計算，價值至少超過22.2億元，而這次國民黨申請出售之房地共計172筆，總公告現值約5.6億元；其中目前已進入強制執行程序的標的總計約3.4億元，今天黨產會委員會會議另再同意該黨優先出售公告現值約1.6億元之43筆房地，因此國民黨這次申請出售中，累計可變現的不動產公告現值達5億元。

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