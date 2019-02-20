「司法院釋字第748號解釋施行法」 護家盟張守一：名稱很奇怪

2019-02-20 22:55

〔記者劉力仁／台北報導〕反對同性婚姻的愛護家庭大聯盟（護家盟）成員張守一表示，護家盟的基本立場是不應該讓同性婚姻法制化，因為這樣會有誤導青少年對於婚姻的認知，但基於社會和諧，退一步看行政院訂定的草案名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」，這個名稱很奇怪，但他勉強接受。

張守一說，反同方尚未對此事討論，他以個人身分表示意見。對「司法院釋字第748號解釋施行法」的草案條文，張守一強調，行政院版整部法案沒有出現「夫妻」等稱謂定義，而是改以「雙方當事人」取代；在財產及繼承上，同性伴侶準用民法的夫妻財產制以及民法繼承編關於配偶的規定。

至於同性伴侶收養議題，準用民法有關繼親收養的規定，換句話說，同性伴侶一旦結婚，其中一方可收養另一方的「親生子女」，還可以繼承財產，他可以接受。張守一強調，護家盟的原則就是這部法案不得碰觸婚姻的基本定義，行政院版似乎有刻意不碰觸這些原則。

張守一說，其實反同方最無法接受的就是，「司法院釋字第748號解釋文」未來反同方將推動公投推翻這一個解釋文，因為這個解釋文有違憲之虞。

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