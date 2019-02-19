神？政治人物新聞量 只有「他」破2千萬條直追習近平

〔即時新聞／綜合報導〕從去年九合一大選起，各大媒體對於高雄市長韓國瑜的關注度就大幅增高，有網友特別去Google搜尋了台灣數位知名政治人物的新聞量，發現韓國瑜的中文新聞數量，竟然比全台其他的政治人物更多，只輸給中國領導人習近平。
PTT網友「deepinheart」在Google搜尋的新聞分類搜索了19位台灣知名政治人物的名字，歸納出每位政治人物的新聞數量，前總統馬英九約有444萬條新聞、現任總統蔡英文約有1420萬條新聞、行政院長蘇貞昌約有502萬條新聞、台北市長柯文哲約有1490萬條新聞，而去年竄紅的高雄市長韓國瑜，短短1年多的時間竟累積了大約2210萬條新聞。
「deepinheart」表示，高雄市長韓國瑜竟然只花了不到兩年的時間，就累積了比所有政治人物還要多的新聞量，甚至連被譽為政治明星的台北市長柯文哲，新聞數量都比不上韓國瑜。「deepinheart」最後補充，在他搜尋過的政治人物當中，目前中文新聞數量有超過韓國瑜的政治人物，只有中國領導人習近平，在中國官媒一片倒吹捧下，總共有大約3820萬0000條新聞報導。
網友整理各大政治人物新聞數量
● 智慧型手機時代前的政治人物
李登輝 約163,000 條
陳水扁 約249,000 條
呂秀蓮 約 62,700 條
謝長廷 約 63,300 條
● 智慧型手機時代來臨後，活躍的政治人物
馬英九 約4,440,000 條
蕭萬長 約 11,700 條
吳敦義 約5,740,000 條
蔡英文 約14,200,000 條
蘇貞昌 約5,020,000 條
賴清德 約2,520,000 條
陳 菊 約 177,000 條
連勝文 約 267,000 條
朱立倫 約2,440,000 條
黃國昌 約 128,000 條
王世堅 約 410,000 條
蘇嘉全 約 81,700 條
陳其邁 約3,590,000 條
柯文哲 約14,900,000 條
韓國瑜 約22,100,000 條
習近平 約38,200,000 條
（以上數據為網友deepinheart今日下午6時24分前搜尋整理）
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以Google搜尋政治人物的中文報導，高雄市長韓國瑜不到兩年內累積了超過2千萬則，遙遙領先台灣其他政治人物。（資料照，記者廖振輝攝）
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Google搜尋新聞類別「韓國瑜」，可以找到超過2千萬筆資料。（圖擷取自Google搜尋引擎）
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