神？政治人物新聞量 只有「他」破2千萬條直追習近平

2019-02-19 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕從去年九合一大選起，各大媒體對於高雄市長韓國瑜的關注度就大幅增高，有網友特別去Google搜尋了台灣數位知名政治人物的新聞量，發現韓國瑜的中文新聞數量，竟然比全台其他的政治人物更多，只輸給中國領導人習近平。

PTT網友「deepinheart」在Google搜尋的新聞分類搜索了19位台灣知名政治人物的名字，歸納出每位政治人物的新聞數量，前總統馬英九約有444萬條新聞、現任總統蔡英文約有1420萬條新聞、行政院長蘇貞昌約有502萬條新聞、台北市長柯文哲約有1490萬條新聞，而去年竄紅的高雄市長韓國瑜，短短1年多的時間竟累積了大約2210萬條新聞。

「deepinheart」表示，高雄市長韓國瑜竟然只花了不到兩年的時間，就累積了比所有政治人物還要多的新聞量，甚至連被譽為政治明星的台北市長柯文哲，新聞數量都比不上韓國瑜。「deepinheart」最後補充，在他搜尋過的政治人物當中，目前中文新聞數量有超過韓國瑜的政治人物，只有中國領導人習近平，在中國官媒一片倒吹捧下，總共有大約3820萬0000條新聞報導。

網友整理各大政治人物新聞數量

● 智慧型手機時代前的政治人物

李登輝 約163,000 條

陳水扁 約249,000 條

呂秀蓮 約 62,700 條

謝長廷 約 63,300 條

● 智慧型手機時代來臨後，活躍的政治人物

馬英九 約4,440,000 條

蕭萬長 約 11,700 條

吳敦義 約5,740,000 條

蔡英文 約14,200,000 條

蘇貞昌 約5,020,000 條

賴清德 約2,520,000 條

陳 菊 約 177,000 條

連勝文 約 267,000 條

朱立倫 約2,440,000 條

黃國昌 約 128,000 條

王世堅 約 410,000 條

蘇嘉全 約 81,700 條

陳其邁 約3,590,000 條

柯文哲 約14,900,000 條

韓國瑜 約22,100,000 條

習近平 約38,200,000 條

（以上數據為網友deepinheart今日下午6時24分前搜尋整理）

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