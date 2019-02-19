打臉韓國瑜！台灣曾為「四小龍之首」？ 學者：從來都不是

2019-02-19 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜日前表示，台灣曾是亞洲四小龍之首，如今卻沒有任何進步「整整鬼混了20多年」，言論一出引發爭議。而台灣是否曾為亞洲四小龍之首？加拿大約克大學副教授沈榮欽就在臉書貼出GDP曲線圖打臉韓國瑜，表示「台灣從來不是四小龍之首」，還批這句話「就是為了意識形態而製造出的謠言。」

韓國瑜日前在「南方崛起創富高雄」產業論壇中表示，台灣本來是亞洲四小龍的老大，卻退步至今「整整鬼混了20多年」。這說法隨後遭財金專家謝金河打臉，「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了20年！」清大榮譽教授李家同更強調，「一味地唱衰自己的國家，絕對是不對的」。

沈榮欽在臉書撰文表示，「台灣從過去的四小龍之首退步到今天的四小龍之尾」，這「在學界已是常識、至今卻仍在台灣媒體與政論節目以訛傳訛」的謠言。他說，這句話本身就是為了意識形態而製造出的謠言，「台灣從來不是四小龍之首，別說過去二十年了，從這個議題在國際上受到矚目後，開始回溯自1960年開始，台灣從來未曾是四小龍之首。」

沈榮欽並貼出四小龍的國內生產毛額（GDP）成長曲線圖指出，1960年起，自從新加坡在早期超越香港後，四小龍的排名一直是星、港、台、韓，從未變過；他以1950年為例，四小龍人均GDP分別為：台灣924美元、韓國854美元、香港2218美元、新加坡2219美元，「台灣仍然只高於韓國」。

沈榮欽指出，從1960年至2011年的經濟成長率，港、星、台、韓的平均經濟成長率分別是：5％、5％、6％、6％，台灣略高於港、星，約與韓國相當，也不能說領先其他三小龍。「若比較中學入學率來看，1986年時， 四小龍由高至低分別為韓（95％）、台（92％）、星（71％）、港（69％），台灣也非四小龍之首。若比較生產力，四小龍從1966到1990年的總要素生產力年成長率：港：2.3％、星：-0.3％、台：1.9％、韓：1.6％，台灣同樣不是四小龍之首」。

沈榮欽強調，四小龍的經濟發展是20世紀的奇蹟，但台灣媒體與政治人物應該避免再以訛傳訛了，台灣從來不是四小龍之首，儘管民粹政治人物擅長以庶民語言溝通，但是「模稜兩可的語句（『國家實力要夠才能大小聲』、『台灣鬼混了二十年』），無助於良好政策的制定，正視資料的數字才是第一步。」

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