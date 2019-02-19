韓國瑜「太操勞」他送暖 王金平：請為國家保重

2019-02-19 19:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜操勞過度、今取消許多公開行程，前立法院長王金平指出，韓國瑜實在是太累，行程太多且付出心力超過負荷，他要韓國瑜多保重，要為高雄、為國家保重，因為「未來要做的事情還很多」。

王金平指出，韓國瑜應該要適度的休息，實務上才能有更多發揮，他覺得韓國瑜用心在疼惜民眾，民眾一個拜託請求，就是希望能遇見韓國瑜，希望韓國瑜能夠參加活動，韓國瑜就是捨不得人家失望，所以盡力符合好期待、邀請，結果一定會體力透支。

王金平說，希望大家不是必要的話，就不用打擾韓國瑜，讓韓國瑜有更多的精力可以衝刺市政。

此外，針對民進黨近期砲火多對準韓國瑜，王金平表示，不清楚民進黨意思是什麼，不過，中央應多照顧地方，他認為，韓國瑜所做的沒錯，只要沒有違背兩岸人民關係條例所規定的政治規範，在這方面、他相信韓國瑜沒有違背；至於其他一般商業上的行為區域，就等於簽一個合約而已、當然可以。

王金平強調，中央應該照顧地方，地方也當然要遵守相關法規規定，這樣子大家互相尊重，應該共同為地方、全國謀求發展。

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