韓國瑜怒高捷岡山路竹段被中央卡案 網友批：馬政府曾退27次

2019-02-19 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前晚酒開直播，痛批行政院故意卡前瞻計畫預算（高雄捷運岡山路竹延伸線），「我不可能會接受！」還嗆「全台灣人都欠高雄人」，但行政院與交通部都澄清絕無此事。對此，有網友發現，前瞻當中的高捷岡山路竹延伸線，在馬政府時代被退回27次，還稱「不一定要興建」，怒批就是國民黨在扯高雄後腿。

去年11月中，高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段舉行動土典禮，總統府秘書長陳菊當時表示，高捷岡山路竹延伸線在馬政府時代被退回27次，直到小英總統上任後才大力支持，當時代理市長許立明更指出，馬政府不但退了27次，甚至表示「不一定要興建」，幸好有陳菊力爭、蔡總統的力挺，最後才能定案。

臉書「打馬悍將粉絲團」則PO出一張貼圖表示，「馬英九執政，國民黨故意惡整花媽，把高捷岡山路竹捷運線，退回27次，並表示不一定要興建。現在韓國瑜當市長，就說這條捷運線超重要，要他們重報是什麼意思」，並痛批「現在真相終於大白，過去10年，花媽執政，國民黨根本故意扯後腿，搞爛高雄，不讓高雄有重大建設」。

網友見狀紛紛留言「根本是邪惡的政黨。」、「自己砸自己的腳，這對話太經典」、「拼經濟0分，搞政治100分的草包」、「韓國瑜不用喝醉，就在胡說八道了」、「國民黨如果心不在台灣 那就請回你的祖國!」、「韓國瑜根本是現世報 活該」、「國民黨就只會扯後腿而已啦」。

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