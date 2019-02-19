韓國瑜稱前瞻計畫要重寫 盧秀燕幫腔：民進黨「卡韓」不奇怪

2019-02-19 10:55

〔記者張菁雅／台中報導〕針對高雄市長韓國瑜指稱行政院要求重寫前瞻建設補助申請計畫，台中市長盧秀燕今日表示，她沒有要選總統，就被「卡盧」，更何況韓國瑜有可能成為2020總統候選人或當選人，民進黨中央要「卡韓」，她覺得不奇怪，且人民都看在眼裡。

韓國瑜日前指出行政院要求高雄市政府重寫前瞻建設補助申請計畫，並指該建設就是高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段。由於行政院國發會先前也退回大台中山手線計畫，媒體今日詢問盧秀燕對這兩件事的看法，她表示，她上任沒多久，台中市重大建設就被中央有些人喊說要退回，當時被說是「卡盧」，她沒有要選總統，都被「卡盧」，韓國瑜有可能成為2020總統候選人或者當選人，民進黨中央要「卡韓」，她覺得不奇怪。

盧秀燕也說，不管是台中或高雄的交通建設，即使地方政府更替，政策內容都沒有改變，都是延續的，不曉得為何他們上任後，計畫被要求退回或修正，計畫內容、建設都一樣，有的還是前市長自己核定的，只因為市長換人，就被要求修正或退回，她覺得人民都看在眼裡。

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