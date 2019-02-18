韓國瑜稱前瞻計畫被要求重寫 樂團酸：跑趴造謠被副手打臉

2019-02-18 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（17日）深夜在高雄市一家酒吧進行臉書直播，嗆中央不但不回饋高雄，反而還要高雄重寫「前瞻」補助款計畫，「我不可能會接受！」卻被行政院副院長陳其邁打臉，表示與高市副市長李四川確認過，沒有這件事。對此，本土樂團「拷秋勤」狠酸，「有沒有市長跑趴造謠被副市長打臉的八卦？」

韓國瑜昨表示，高雄過去用一座城市帶動台灣的重工業，犧牲了環境，市民還得忍受眾多汙染，現在想獲得回饋，卻被中央要求重寫補助款計畫，他痛批「是希望我在施政的當頭上活活摔死，我不可能會接受！」但陳其邁今早在高雄受訪時澄清，表示與高雄市副市長李四川確認過，沒有這件事。

對此，拷秋勤在臉書表示，「有沒有市長晚上跑趴開直播造謠，網軍立刻接手到處罵髒話加上製造假新聞，一大早就被自己的副市長還有行政院正拳打臉的八卦？」他接著說，「不好說，等下政治公關公司，又要找工讀生，用假帳號留言、用惡意軟體程式洗風向」。

網友也留言酸說，「市長一直造謠 要重罰吧」、「喝酒，應酬，睡覺的好市長」、「 草包魚」、「韓粉：造謠又怎樣？可以不要唱衰高雄嗎？」。

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