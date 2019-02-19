蘇揆要韓為前瞻改寫說道歉 高市新聞局長：建設繼續才重要

2019-02-19 10:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今嗆韓國瑜，如果拿不出公文證實政院要求高市府改寫前瞻計畫，韓國瑜應道歉，「不要給禿子漏氣」；高市新聞局長王淺秋強調高雄心急如焚，建設能繼續下去最重要。

高雄市長韓國瑜週日深夜開直播抱怨「高雄前瞻計畫被要求全要改寫」，質問行政院長蘇貞昌「什麼意思」？蘇貞昌今在立法院受訪時回擊韓國瑜「半夜酒館開直播，滿嘴胡說」，他解釋那是前院長賴清德時期，因為尊重高雄市換市長，行文詢問是否繼續補助高雄岡山捷運的建設案，「哪來的行政院長換人（就改寫）？可能是酒喝多了！」

蘇貞昌說，若韓國瑜拿得出任何一張公文，是他發出要求高市府重寫前瞻建設的，他就跟韓國瑜道歉、跟全體高雄市民道歉；若拿不出，韓國瑜應該跟他道歉、跟行政院公務員道歉，他還要韓國瑜「不要給禿子漏氣」。

對於是否道歉？王淺秋指出無法代表韓國瑜回應，但她質疑道不道歉有那麼重要？基建設繼續做下去才重要。

她表示，如果行政院所有前瞻計畫概括承受，當然蘇院長接任後，這計畫本來就是由院長負責，她形容高雄是心急如焚，很希望趕快建設，趕快執行相關計畫。

王淺秋也向蘇貞昌致謝，認為政院可幫高雄市民繼續來推動公共建設計畫，呼籲中央地方要一起努力，為的是高雄的建設、讓高雄更好，如果大家立場一致，就不會有疑問，也不需要擔心這麼多問題，如果是用其他利益角度的話，才會有問題。

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