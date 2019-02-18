酒後抱怨計畫被退是哪樁？韓國瑜：高捷岡山路竹延伸線

2019-02-18 18:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜不滿中央退回前瞻計畫、要求高雄市政府重寫，遭政院打臉沒這回事；韓國瑜下午偕同研考會主委李銘義出面說明，表示他抗議被中央退回的計畫，就是「捷運岡山路竹延伸線（第二階段）工程」。

研考會表示，前瞻計畫對高雄發展有重大影響，尤其在軌道工程上可縮短交通時間，縫合地區發展，對觀光發展有相當助益，但中央在捷運部分對高雄市支持度仍有不足，例如前瞻計畫中的「捷運岡山路竹延伸線（第二階段）工程」經費272.69億元，綜合規劃報告已完成初審於107年9月10日送交通部，原訂107年12月12日召開委員會審議，但在選後107年12月7日來函取消審查會，另請本府於新市長上任後，通盤考量本計畫推動內容重新再報交通部召開委員會議審議。

研考會強調，高市府為此、也慎重於107年12月27日完成報告再送交通部，目前仍在等待審查會召開，希望此工程經費不要又有所減少，並能及時審定。

研考會指出，單就個案就一直在等候中央處理回應，而目前高雄市內重要工程仍有都會線（黃線）捷運工程、高雄捷運延伸林園計畫、輕軌第二階段工程、橋頭科學園區開發計畫、大林蒲遷村案等，均是民眾殷切期待，更需中央大力支持的重大計畫，希望不要因新市長上任，而要求全部重報，以致延誤時程及減少補助金額。

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