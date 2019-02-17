宜蘭小英之友會批「做不好才敗選」 蘇嘉全緩頰：是做太好

2019-02-17 14:35

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭小英之友會今舉辦新春團拜，立法院長蘇嘉全也受邀參加；宜蘭總會長林金超致詞時直言「小英總統做的不是很滿意」，才導致去年敗選，不過，在場的蘇嘉全，隨即為蔡總統政策護航，指很多人說蔡不好，「但哪裡不好卻說不出來」；蘇嘉全強調，總統不是做不好，而是「做太好」引起既得利益者反彈，他所說的都是事實，不是為總統辯護。

林金超指出，總統現在做得不是讓大家很滿意，但總統能入府，是大家共同將她推進去；去年地方大選民進黨大敗，各界仍希望小英總統繼續連任，他也希望小英之友會能像過去繼續幫忙，讓蔡總統繼續為國家、社會打拚。

不過，林金超一席話，讓一旁蘇嘉全急忙緩頰，他舉年金改革、不當黨產等政策為例，指馬英九執政時常說年改不做不行，甚至做不到薪水願減半，但最後他也沒做到，很多競選支票都陸續「跳票」。

他直言，民進黨並非執政2、30年，但僅花2年半，就完成年金改革，將原本瀕臨破產的退休基金，30、50年都不會倒，還追討國民黨不當黨產，將國家財產從國民黨手中討回來，將政策一一實現。

「不是做不好，而是做太好」蘇嘉全還當面反問林金超，大家說蔡總統做不好，但他也要問總統到底是『哪裡做不好？』」

蘇嘉全說，若是蔡總統貪汙、用特權，這樣當然做不好，但她不貪、不取，從頭到尾實踐政見，卻被說做不好，若這樣以後總統恐沒人會做，大家出一張「唬爛嘴」說一說就好了。呼籲黨員應對蔡總統有信心，勇於為政策辯論、討論，才有辦法扭轉局勢。

蘇嘉全受訪時說，他所說的都是事實，並不是為總統辯護，這2年多看得到改革成果，或許程序不完美，但仍可以再修正，至少國家正朝正向發展在走，他只是提出自己的感受。

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