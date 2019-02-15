為何「新郎不是王」？ 洪秀柱爆料：應該是因為馬

2019-02-15 09:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選因前立法院長王金平重提「換柱」往事再掀波瀾，為何「新郎不是王」卻淪為各說各話，「換柱」當事人洪秀柱上午接受廣播專訪時表示，她很確定時任黨主席朱立倫當時「打死不想選總統」，進廣告時與主持人聊天，她也鬆口說，相信朱有徵召王，認為應該是因為「馬」才沒讓王上陣。

洪秀柱表示，一年來朱立倫很常探望她，還請她吃飯、聊天，本來沒提「換柱」，直到最後兩次很慎重地說要對此表示歉意，「我明白告訴他，就憑你一人沒能耐把我換掉」，朱聽到後看起來百感交集且如釋重負，「覺得我了解他背後承擔的壓力」。

洪秀柱表示，她本來就沒有準備選總統，當時是為了「拋磚引玉，還私下拜訪過吳敦義、王金平、朱立倫這些黨國栽培的菁英，「換柱只是過程太粗暴」，但她無怨無悔，都過去了。

洪秀柱指出，當年初選前很確定朱立倫「打死不願意選總統」，再三向她表示已和王金平談好、請她勸王領表。廣告時，洪秀柱說，相信朱立倫有徵召王金平，他也知道情勢對自己不太有利，推測最終結果是因為「馬」，但中間變化她不知情。

洪秀柱表示，她支持總統初選全民調，只是希望單純，選出勝算最大的候選人，現行制度太複雜，甚至有國民黨、民進黨雙重黨籍的黨員，這樣的黨員結構未必精確，而非外界解讀的「挺朱」，她強調，誰能在初選出線，她就支持。

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