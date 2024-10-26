佛州沼澤驚魂！巨蟒活吞鹿 嘴巴撐到極限

圖片顯示1條長4.5公尺、重52.3公斤的母緬甸蟒，正在佛羅里達州西南部吞食1隻重34.9公斤的白尾鹿。（圖擷取自Conservancy of Southwest Florida）

2024/10/26 14:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕佛羅里達州的大沼澤地國家公園（Everglades National Park），近期發生1起令人瞠目結舌的事件：1條巨型緬甸蟒被發現正吞噬1隻成年白尾鹿。這起事件不僅震撼了當地生態學家，更挑戰了科學家對於蟒蛇吞食能力的既有認知。

美國科普網站「生活科學」（livescience）報導，事件的主角是1條體長4.5公尺、重達52公斤的母緬甸蟒。牠被發現正在享用這頓「豐盛大餐」：1隻重達35公斤的白尾鹿，幾乎佔據了蟒蛇體重的67%。為了吞下這隻鹿，這條蟒蛇的嘴巴張開到令人難以置信的程度，幾乎達到了其最大張口範圍的93%！這項驚人的發現，近日發表在《爬蟲兩棲類》（Reptiles & Amphibians） 期刊上。

請繼續往下閱讀...

西南佛羅里達州保育組織（Conservancy of Southwest Florida）的野生動物生物學家兼科學協調員巴托塞克（Ian Bartoszek）表示：「這感覺就像我們當場抓到一個連環殺手，親眼目睹這一切的過程非常震撼。」

巴托塞克也是這項研究的共同作者之一，他更進一步指出：「在我們12年的蟒蛇追蹤研究中，這是最令人印象深刻的景象。這真是太原始、太驚人了，彷彿是幾百萬年前，大型蛇類與獵物之間的場景重現。不幸的是，佛羅里達州的原生野生動物並未與這種頂級掠食者共同演化，而這些照片正是這一點的直接證據。」

緬甸蟒是大沼澤地的入侵物種，牠們的入侵始於20世紀中後期。最早的目擊記錄可追溯到1979年，到了20世紀90年代，緬甸蟒已在該地區紮根，大量捕食當地原生動物，且缺乏天敵來控制其數量。儘管目前緬甸蟒的數量尚不清楚，但專家估計佛羅里達州的緬甸蟒數量可能已達數十萬條。過去幾十年來，緬甸蟒對當地生態系統造成了毀滅性的影響，導致數種哺乳動物物種數量銳減。

緬甸蟒以鹿甚至鱷魚為食早已為人所知，但親眼目睹牠們捕食的場景卻極為罕見，這也限制了科學家們對這種頂級掠食者捕食能力的了解，以及牠們對生態系統影響程度的評估。

這項研究還推翻了先前對於緬甸蟒最大張口範圍的估計。以往的研究認為，緬甸蟒的最大張口範圍約為22公分，但研究人員對包括這條4.5公尺長蟒蛇在內的3條緬甸蟒進行檢查後發現，其最大張口範圍實際上可達26公分。這一發現「顯著影響」了先前關於緬甸蟒捕食能力的模型。

辛辛那提大學生物科學教授、研究作者傑恩 （Bruce Jayne） 表示：「根據我們的解剖測量結果，這隻鹿的體型幾乎達到了這條蟒蛇所能吞食獵物的尺寸上限。因此，這些蛇有時會挑戰其解剖結構允許的極限，而不是只吃『小點心』的懶惰捕食者。」

值得一提的是，研究人員藉由一條裝有追蹤裝置的雄性緬甸蟒「浪人」（Ronin） 協助，找到了這條吞鹿的母蟒。「浪人」是保育計畫中釋放到野外的一員，用來追蹤母蟒的位置。

巴托塞克說：「每個繁殖季節，『浪人』都會帶領我們找到多條母蟒，並在牠們產卵前將其人道移除。我們會對所有移除的蟒蛇進行人道安樂死。我們非常尊重緬甸蟒，牠們的入侵並非牠們的錯。但是，我們也了解牠們對原生野生動物造成的影響，我們不會袖手旁觀。」

研究人員循著一隻裝有追蹤器的雄性緬甸蟒找到這條正在吞食鹿的母蟒。（圖擷取自Conservancy of Southwest Florida）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法