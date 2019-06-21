〈北部〉週六關西聽民歌 週日竹市享美食

2019-06-21

〔記者蔡孟尚、洪美秀／新竹報導〕新竹縣「來竹縣約會吧！」系列活動最終場，明天將在關西鎮東安古橋邀請施孝榮、于台煙等民歌手傳唱經典老歌；新竹市政府週日（廿三日）在城隍廟與中山路舉辦「新竹舊城好食祭」，有上百種在地美食、竹科太太與竹塹媽媽米粉PK賽，好吃又好玩。

來竹縣約會 東安古橋傳唱老歌

新竹縣府表示，活動預計下午四點開始，會場周邊有「送您一朵花」、「絹印帆布袋」兩場手作教學，下午四點開始受理報名，每場限額二十名，還有「阿嬤的衣櫥」專區，免費讓民眾體驗復古打扮。

四點到六點在主舞台有復古的搖擺舞蹈，在小舞台有曾仲瑋、陳瑋儒等客家文青歌手演唱，晚間六點到八點主舞台有知名民歌手施孝榮、于台煙、周子寒、李明德等人帶來雋永的老歌。

縣府表示，當天搭乘「觀光五號公車」前往會場，憑兌換憑證可兌換「來約會吧餐墊」一個；在現場拍照上傳至臉書，也可兌換「來約會吧復古杯墊」一個，數量有限、換完為止。

此外，有從活動會場出發的免費接駁車，停靠小熊博物館、台三線金勇農場、李記醬油對面、裕大仙草路口、錦泰觀光茶廠、第一停車場ㄤ咕麵前，下午二點三十分起至晚間八點三十分每小時一班車。

舊城好食祭 品嘗巷弄間美味

市府表示，「新竹舊城好食祭」除號召竹塹餅、貢丸湯、炒米粉等在地美食業者，更推出隱藏在巷弄間的美食，有漁香甜不辣、樂芙雞蛋糕、透光棉花和林記滷味等。

集章換好禮 128間店家參加

廿三日上午十點到下午四點活動期間，並舉辦竹塹好媽媽與竹科準太太料理爭霸賽，也有泡菜米粉、咖哩米粉等創意料理。

另有「舊城吃美食、集章換好禮」活動，有一百廿八間店家參加，卅攤推出限定版美食回饋老饕。

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