〈北部〉苗140縣道顛簸 2.6公里補丁逾50個

2019-06-21

〔記者蔡政珉、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣一四○縣道於苑裡鎮苑南陸橋附近約二‧六公里路段，常「路見不平」，有民眾統計，路面「補丁」超過五十個，抱怨一四○縣道車流量大，是當地主要幹道，但馬路狀況奇慘無比，甚至有坑洞補完又凹陷，懷疑路基是否流失，呼籲主管機關改善。

民眾懷疑路基流失 縣府否認

苗栗縣政府工務處養護科指出，一四○縣道車流量大，常有大車行經，加上之前鋒面大雨，導致馬路出現破損情形，經查並無路基流失問題。縣府已經爭取到六千多萬元經費，要改善一四○縣道苑南陸橋至火炎山隧道一帶路面，將刨除重鋪，徹底改善，待公路總局七月份審議通過，縣府即可進行發包作業。

像參與越野賽 騎士更有感覺

民眾自嘲說，行經一四○縣道苑裡鎮路段好似參與越野賽，尤其是機車騎士，可以感受到地面強烈震動的感覺，讓人屁股發麻，但此情形卻一直無法改善，只是壞一處補一個，且苑南陸橋附近約二‧六公里路段，就多達超過五十處補丁，實在誇張。

車流量大 有砂石車、貨櫃車行駛

一四○縣道，西起苗栗縣苑裡鎮、東迄台中市和平區，全長近卅五公里，串聯苗栗縣內南部的苑裡、三義、卓蘭三鄉鎮，地方有縣內「南橫公路」之稱，而苑裡鎮路段除是不少民眾上下班必經之路，更是通往福爾摩沙高速公路苑裡交流道的通道，車流量大，除汽機車，還有砂石車、貨櫃車等大型車輛行駛。

另，苗栗市才路通往長春石化公司的這條重劃區農路，平時人車來往頻繁，從一九八三年辦理農地重劃迄今未曾修繕過，路面經長期風化，出現裂損、坑洞，且部分路基塌陷，影響通行安全，地方多次反映亟待改善。縣府昨天會勘，將在八月開工全面刨除並重新鋪設瀝青混凝土路面。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法