〈南部〉高雄岡山、永安淹水 韓國瑜治水口號又破功

2019-06-12

〔記者黃佳琳、王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕受梅雨鋒面影響，高雄部分地區降下大雨，岡山地區昨天中午前累積雨量破百，時雨量最大六十四．五毫米，造成岡山區嘉興路一帶淹水超過五十公分，永安工業區也傳出淹水災情，讓高雄市長韓國瑜的治水口號再度破功，韓國瑜則請岡山居民多給一點時間。

韓拜託岡山居民多給一點時間

韓國瑜曾請出前內政部長李鴻源，要來協助處理淹水問題，但去年八二三豪雨造成永安大淹水，引來當時還不是高雄市長的韓國瑜開直播痛批「沒有直轄市的水準」，上月中旬永安再因豪大雨淹水，身為市長的韓國瑜卻改口稱是「小積水」。

居民痛批治水政績與政見一樣空泛

昨天上午，高雄部分地區因梅雨鋒面降下大雨，曾經淹水的地區仍持續淹水，地方居民痛批韓國瑜的治水政績跟他的政見一樣空泛，不曉得他哪來的勇氣，竟敢丟下高雄市民去選總統。

韓國瑜說，岡山地區降雨如果超過六十毫米（時雨量），防範會有一點吃力，雨停後大概過四、五十分鐘左右，水就開始慢慢退，水利局長也在第一時間去現場會勘。

他指出，目前這個區塊的治水，市府腳步會加快，也希望市民朋友、尤其岡山地區居民，能多給市府一點時間。

網友︰治水要時間 還有空選總統？

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」不禁酸韓「如果你覺得治水需要時間，為什麼還有空去選總統？」網友也紛紛留言，「都要落跑了給個屁時間？」「治水時間，等你征服宇宙回來嗎？」

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