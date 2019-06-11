〈北部〉賴琦麗、李彩禕、陳葵 宜蘭區榜首

2019-06-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國中會考成績昨揭曉，宜蘭縣復興國中賴琦麗、私立慧燈中學李彩禕、中道中學陳葵，三人拿下五A＋＋且作文滿級分，榮登宜蘭區榜首；李彩禕用感性文字，寫出與外婆相處的故事拿下作文滿分。

宜蘭縣會考有四六六九人報名，每科分為A、B、C三級，今年五科都A者（五A）有一七二人；但五科都A＋＋只有十七人，其中作文還滿級分的只有三人。

慧燈中學李彩禕是新北市新莊人，父親為科技廠工程師，母親是教保員，選擇就讀住校的慧燈，在校成績優異，維持全縣排名前一％。

寫出與外婆情感 李作文拿高分

今年會考作文題目「青銀共居」，學生普遍認為困難；李彩禕以她與外婆相處過程，用感性文字呈現摘下滿分。她說，文章中未著重文言佳句，而是真實寫出「自己故事」，有些人不喜歡陪伴長輩，這是不對的觀念，晚輩陪伴在長輩旁，是幸福、是理所當然，藉由與外婆相處帶出社會現象，文裡有祖孫互動，也有對未來期盼。

國一訂讀書計畫 陳努力有所獲

中道中學的陳葵說，會考是檢驗國中三年學習成果，她國一就訂下讀書計畫，花很多心思在準備各科，不容許有任何疏忽，這次會考僅社會科答錯一題，平時努力終有成果。

週記練出寫作功力 賴三年有成

復興國中賴琦麗，除了保持閱讀習慣，課堂間則靠每週一次的週記，維持寫作功力。她說，每週老師都會要求寫週記，每篇約五十字，她會將週記當成抒發管道，將生活雜感全部寫進週記，作文就是把自己感覺寫出來，三年下來，週記讓她累積不少寫作能力。

縣府教育處說，宜蘭區免試入學總積分四十六分，會考成績僅佔其中十五分，還需加入其他競賽表現、體適能與畢業成績等，除了會考；更鼓勵學生多元發展，努力拓展課外視野。

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