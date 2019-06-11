〈北部〉論青銀共居 梁右靖︰我們做得不夠

2019-06-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國中教育會考昨公佈成績，花蓮市自強國中數理資優班學生梁右靖不僅成績五A++，是花蓮五位滿分考生之一，被公認不好發揮的作文題目「青銀共居」，也寫出花蓮唯一的作文滿級分。她說，社會會需要「青銀共居」，代表「我們做得不夠好」，她認為老人照顧議題「應該從自己做起」。

寫出花蓮唯一的作文滿級分

梁右靖說，考前她觀摩許多作文範例，發現一篇好文章不會只單一種文體，可能有敘事、議論、抒情等等。因此她一拿到試卷先訂出文章架構，先從敘述她與爺爺的互動開始，並在青銀共居的議題上，表達自己不一樣的看法。

梁右靖來自三代同堂家庭，與爺爺奶奶同住。她說，不忍心「爺爺奶奶要跟別人一起住」，她認為社會有「青銀共居」的議題出現，就表示「我們做得不夠好」，因為我們沒有陪伴自己的長輩；而文章結尾再與前敘的與爺奶共處的經驗連結。她開心說，其實寫作文時很緊張，沒把握能把文章寫好，且時間很趕「寫到鐘響的一刻才停筆」，洋洋灑灑寫了七八百字，沒想到可以滿級分超開心。

梁右靖會考成績也是五科滿分A++。她說，她先在複習講義的同時翻閱課本，接著再寫較難的模擬試題題本，考前改練習簡單一點的會考歷屆試題，熟悉「寫題目的手感」，因此她上考場的時候，雖然心情很緊張，實際作答時卻很順暢。

國文老師蔡秀枝說，每次作文課只需提點過她，下一篇文章就會看到她的修正及進步，梁不但書看得多，更認真追根究底，不斷充實自己，有想法、文章架構棒，也會靈活運用自己所看所學，作文滿分不意外。

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