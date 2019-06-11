〈北部〉考前斷網認真聽課 花蓮5人5科滿級分

2019-06-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年國中教育會考成績公佈，包括花崗國中、自強國中、私立慈大附中共有五人獲得五科A++滿分，其中來自花崗國中的琵琶少女張芷瑄外型氣質亮麗。張芷瑄說，自己個性容易緊張，都靠讀小說、運動紓解壓力，也喜歡彈琵琶，她說，她沒有智慧型手機，考前為了專心衝刺，電腦也「斷網」二個月，考出佳績很開心，也許願「將來想當精神科醫師」。

張芷瑄 沒有辦智慧型手機

張芷瑄說，幾次模擬考因為緊張導致失誤，考前不斷提醒自己壓力別太大，都靠閱讀小說紓壓，最喜歡看奇幻、愛情類，多讀課外書她覺得對考題的閱讀跟理解很有幫助，「可能別人沒看懂，我已經懂了開始作答」。

張芷瑄說，爸媽很尊重她，讓她自己規劃運用時間，雖爸媽沒禁止，但她沒有辦智慧型手機，也對電腦遊戲也沒特別興趣，平常只會用電腦查資料，所以不太覺得有「網路戒斷」。她說，自己唸書沒什麼訣竅，就是每天複習所學內容，未來則想當精神科醫師。

陳諺頡 愛看自然科學類期刊

花崗國中另一位五A++滿分的陳諺頡，考到滿分的代價也是考前斷網，平常父母也限制他，每個星期只有週六、週日各一小時可以玩手遊。他說，自己特別關注天文、物理領域，包括前一陣子「人類首次拍到黑洞」的新聞，平常最愛看自然科學類期刊，「像地球一樣大的望遠鏡」能拍到黑洞「真的太強大了」。

鍾語璇、樊蓁蓁 不留下問題

慈大附中鍾語璇、樊蓁蓁考五A++滿分，即將直升高中部的樊蓁蓁說，讀書訣竅是上課專注認真聽課，有問題立即提出，回家後再複習一遍，考前的準備要回歸到課本，把基本觀念都融會貫通後，再來面對艱難的題目。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法