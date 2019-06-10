〈北部〉有小石虎覓食 行經苗140線道請減速

2019-06-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕私立華梵大學景觀與環境設計學系副教授賴玉菁與其研究團隊，日前於苗栗縣卓蘭鎮追蹤一隻不到一歲的小石虎MZM002的健康及棲息情況，經過連日觀察，發現該石虎每天晚上為覓食會固定穿越一四○縣道兩次，呼籲用路人行經該路段務必放慢速度，讓MZM002能平安長大。

縣府評估設生態廊道

苗栗縣政府農業處長陳錦俊表示，已請野聲環境生態顧問公司負責人、台灣石虎保育協會理事姜博仁研究團隊將一四○縣道納入環境大尺度研究分析中，待本月底期末報告出爐後，會依照專家建議，評估進行設置生態廊道、箱涵或預警系統等保護措施。

夜間九點過後請慢行

賴玉菁指出，小石虎MZM002的主要食物為野生老鼠，其活動範圍於卓蘭鎮鄰近台三線及一四○縣道的林地內，長度約一公里、寬約七百公尺，在此範圍內能夠供石虎捕獵填飽肚子的野生動物數量遠遠不足，因此MZM002常常必須冒著生命危險，穿越車流量大的車道至鄰近河邊的地區覓食。

經過研究團隊以無線電追蹤器多日觀察，發現小石虎MZM002每晚都會穿越一四○縣道，賴玉菁在臉書疾呼，期盼用路人夜間九點過後行駛於該路段時能減速慢行，「雖然速限是六十（公里），可以麻煩你減速到五十（公里）嗎？」文章被分享近三千次，眾人期盼小石虎能平安長大。

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