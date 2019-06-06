〈中部〉台中市長公館修復 「不老食光」餐廳開幕

2019-06-06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市定歷史建築台中市市長公館打造不老夢想一百二十五號，去年通過文資審查後，針對主體建築側邊的日式和小屋部分展開整建，整修後重新啟用成「不老食光」餐廳，昨由副市長楊瓊瓔與曾住官邸的前市長林金標女兒林秀珠共同剪綵開幕。

市長公館是台中市保存最完整的日治時期洋房宅院建築，也是「宮原眼科」的日籍眼科醫師宮原武熊當年的住家，三年前社會局以OT模式委由弘道老人福利基金會經營，打造不老夢想一百二十五號，由長輩在食館服務，並推動不老夢想、銀髮就業和銀髮照顧。

不老料理人 製作家常美味料理

市長公館不老食光餐廳，有銀髮就業的不老料理人在日式和小屋內製作家常美味中式定食料理，並設置不老真人圖書、不老騎士紀錄片播放、不老騎士繪本說故事等常態活動，將文化資產、藝文休閒、社會福利與銀髮照顧整合實踐。

和小屋重新修復 保留當年屋樑屋瓦

與會來賓昨天也走訪重新修復的和小屋空間，除加強安全結構外，修復秉持「修舊如舊」原則細心保留當年屋樑、屋瓦、建材，裝上傳統日式窗櫺，不老料理人也製作醋漬番茄玫瑰花和現做玉子燒，闊別六十五年、重回官邸的八十五歲林秀珠直說修復得很好。

弘道表示，不老食光目前有十三位不老料理人與不老服務生，以及七十歲曾開過燒臘店的長輩在候補實習。餐廳每日推出一款不老料理人拿手家常菜，有每份八十元的「一百二十五號便當直送」外帶或外送，內用客人更可以享用每份二百五十元的「不老家常定食套餐」。

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