〈北部〉總經費27.8億 桃竹備援管線開工

2019-06-05

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕前瞻基礎建設計畫︱桃園~新竹備援管線工程，昨天在新竹縣湖口鄉舉行開工典禮，總經費廿七﹒八億元，預定二○二○年底完工，二○二一年六月底前通水；行政院長蘇貞昌在典禮中加碼送大紅包，宣布核定大新竹地區前瞻建設—水環境計畫總經費十億元。

明年底完工 後年6月底前通水

蘇貞昌表示，新北市用水原依賴石門水庫，後來靠管線工程並善加調度，讓翡翠水庫能夠供給新北市大部分地區，也因此今日石門水庫的水才能供應桃竹地區，他請台水公司務必加緊腳步，爭取在明年底前提早完成。

新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅樂見備援管線工程的執行，強調會全力協助交通維持。

桃竹水源調度 提升每日20萬噸

經濟部表示，行政院以「開源、節流、調度及備援」四大策略，確保產業用水供應穩定安全，昨開工的工程內容為新設桃園至新竹間送水幹管及平鎮淨水場新設電動抽水設備，完成後可使桃園至新竹水源調度備援能力，由每日四﹒六萬噸提升至廿萬噸。

未來如新竹地區遭遇枯旱水源不足時，可利用石門水庫跨區調度支援新竹地區民生及產業用水或加強灌溉管理所節餘農業用水，延長新竹寶山及寶二水庫供水時程，以提升北部區域供水調度備援彈性。

水環境計畫10億元 政院核定

蘇貞昌昨天宣布核定的大新竹地區前瞻建設—水環境計畫總經費十億元，包括新竹縣頭前溪整體水岸環境營造計畫、鹽港溪上游生活圈水環境改善計畫及新竹市微笑水岸整體規劃（新竹左岸水環境改善計畫、新竹十七公里沿線景觀改善、青草湖周邊景觀改善及新竹漁人碼頭水環境改善）。

蘇貞昌昨午並參訪獲得金牌農村殊榮的新竹縣北埔鄉南埔社區，視察推動農村再生執行成果，稱許「鹹菜桶打擊樂團」比五月天的表演還精彩。

他並宣布農村再生第三期實施計畫，於二○二○年至二○二三年將編列四百零三億元，建議農委會將地方再生的故事，透過影片記錄下來。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法