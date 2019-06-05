〈北部〉蘇貞昌盼在野黨 支持前瞻建設

2019-06-05

〔記者廖雪茹／湖口報導〕行政院長蘇貞昌昨天參加桃園-新竹備援管線工程開工典禮前受訪時表示，前瞻基礎建設遭在野黨杯葛；民進黨立委柯建銘也請在野黨「高抬貴手」；國民黨立委林為洲強調是對軌道建設有所疑慮，但會支持對民生有用的建設。

蘇貞昌說，民進黨政府編前瞻計畫預算，在立法院卻面臨在野黨一再杯葛，稱這是為選舉、為綁樁，但這真正是為民生、為飲水，地方都非常積極的爭取，非常的需要，此案最後立法院終於通過，能夠帶給地方從飲用水的改善到親水環境的建設。

林為洲允支持民生有用建設

林為洲致詞時說「我們是對未做好評估的軌道建設有所疑慮，政策辯論，作為在野黨提出不同的意見，也是天職，將來新的前瞻建設我們還是會繼續支持，支持對民生有用的建設」。他當場感謝蘇院長帶領的團隊，這麼有效率地開始動工，希望在一年半的時間就能完成。

蘇貞昌最後致詞時不忘再請林為洲「多支持前瞻計畫，我會帶更多（經費）到地方！」林立刻起立拱手及揮手致意。

大鼓紅布寫中華台北 蘇揆不悅

昨天開工典禮由舞獅表演揭開序幕，蘇看到大鼓紅布上寫中華台北，他說「讓我看下不去」。 蘇認為寫中華民國或台灣都好，卻寫中華台北，好像是被中國打壓的奧運場合，不得已寫中華台北；他還半開玩笑地說：「以後不要再邀請這團了。」

團方表示，去年底曾應邀赴日本表演，所以綁上寫著中華台北的鼓巾，以後會多注意。

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