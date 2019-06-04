〈中部〉彰濱海岸漂流木惹怨 彰化縣府展開清除

2019-06-04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉彰濱工業區沿海出現大批漂流木，放眼望去有如「垃圾山」，其中還夾雜著家具、碎玻璃等廢棄物，整整十天無人聞問，民眾怒轟「政府在哪裡？」縣府昨天緊急調派廠商出動重機械展開清理，預計七至十天即可全數清除乾淨。

預計七至十天可清完

有遊客前天到彰濱工業區賞海岸線美景，不料走到海邊卻發現沿海多了大批漂流木、垃圾，數量相當龐大，直呼「心疼卻無能為力」，拍照PO上臉書。縣議員賴清美砲轟縣府農業處、彰濱工業區服務中心互踢皮球，要求相關單位盡速清除。

互踢皮球挨轟 權責待釐清

由於民怨持續擴大，縣長王惠美昨天指示縣府水資處、農業處、環保局等相關單位儘速處理，並由水資處於一早緊急調派廠商，出動挖土機二輛、卡車二輛、推土機一輛進行清理及集中堆置，因彰濱工業區慶安北路海堤旁的漂流垃圾長達約一．六公里，且附近多為消波塊，清除較為困難，預估七至十天可全數清除，總經費三十多萬元；環保局也啟動開口契約廠商，調派破碎機，將處理後續垃圾清除，希望能讓彰濱海岸線恢復原來的美景，並讓蚵農、漁民出海作業不受影響。

水資處指出，本次垃圾堆積主要集中於慶安北路旁約一．六公里海堤旁，堆積寬度約五公尺、深度約○．五公尺，總計約四千立方的雜木及垃圾，由於量體龐大，先由縣府啟動開口契約（數量不確定卻以一定金額為上限的採購案），調派有關後續清運處理，至於這次清除漂流木、垃圾的相關費用，因權責尚未釐清，將待釐清後再行研議。

縣府表示，上月暴雨來襲，造成彰濱工業區慶安北路海堤旁堆積大批漂流木與垃圾，造成環境髒亂、影響蚵農、漁民出海作業，經農業處邀集水利署第四河川局、環保局及水資處等單位會勘，已先完成鄰近範圍雜物清除，並考量漁民進出作業安全，坑洞部分已先以土石填平，恢復通行功能。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法