〈南部〉肆虐農園 台東擬辦抓猴大賽

2019-06-01

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼受到野豬危害，台東縣府農業處正要辦理抓豬大賽。台灣獼猴到處肆虐農園，農業處也思考在各鄉鎮市輪辦抓猴大賽，鼓勵高手抓猴子，為農民除害。

放炮效果有限 電網補助額度不夠

台灣獼猴數量大增，台東縣低海拔的山區果園，很多有被猴子侵入、大肆採果的經驗。農民過去都以放沖天炮驅趕，但效果有限，政府目前有補助農民架設電圍網的措施，農民僅需自負三分之一經費。

台東縣議會昨天審議縣府提案，其中一筆野生動物防治計畫經費卅六萬四千元，受到多位縣議員關注猴患防治問題。

縣議員張全馨嵐及古志成等人，認為補助電圍網的額度太少，很多農民到鄉公所詢問，答案都是經費用完了，希望縣府提高預算額度。古志成更建議縣府雇用獵人持獵槍為農民射猴。

農業處︰捕捉可讓猴往山區撤退

縣府農業處長許瑞貴說，台灣獼猴已從保育類除名，除了用電圍網，農業處考慮比照蘭嶼辦抓野豬大賽，在猴患嚴重的鄉鎮舉辦抓猴大賽，他相信透過比賽，可以讓猴子往山區撤退五百公尺，降低對農業傷害。古志成認同此舉，讚揚相當有創意。

縣議員林威志則盼農業處「慈悲為懷」，不要用傷害猴子的方法，應該進行「猴語」教育訓練，告訴猴子們不要來。

縣府日前公布蘭嶼抓野豬競賽，預計九月初舉辦兩梯次競賽，比數量、也比重量，第一名獎金三萬元，至於抓猴賽的辦法及後續如何處置還要再研議。

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