〈南部〉日匠師示範 揭逍遙園修復密技

2019-05-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在市府、學界、文化團體將近十年的努力下，歷史建築「逍遙園」二○一七年八月啟動修復工程，預定明年底竣工，高市文化局特別舉辦一場「保存技術國際工作坊交流暨技術實務操作」及五場「公民參與工地導覽」活動，對外開放專業匠師技術交流及一般民眾工地參訪。

「逍遙園」是日本皇族大谷光瑞伯爵在高雄大港埔所建的農園別莊，以他個人名義在亞洲地區橫跨四國十一座別邸中在台灣的唯一一座，作為大型實驗性農莊，發展熱帶農業為目的，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。

逍遙園位於高市新興區行政中心後方，是一座建築本體二百五十坪、庭園四千坪及佔地一萬兩千坪的農園。戰後，逍遙園周邊土地由國防部國軍醫療體系下「國防部陸海空軍第二總醫院」的軍官與眷屬自力造屋，闢建成「行仁新村」；近年來，因國防部眷村改建政策啟動，陸續拆除改建眷舍，使得數十年來隱沒在眷村中的逍遙園又再度受到關注。

技術交流 以國內匠師優先

文化局代理局長王文翠表示，六月十七日開始舉辦保存技術國際工作坊交流活動，特別邀請日本匠師現場示範左官工事（日式洋灰壁工法）、網袋天井（木造編織天井藝術）及柿葺（日式屋頂工法）等作法，參與對象以國內匠師為優先，希望藉由實務操作的演練，增進台日修復技術交流。

工地導覽 以當地居民優先

六月十七日至廿一日，公民參與工地導覽活動以當地居民為優先，也歡迎對文化資產有興趣的民眾參加，導覽過程將由專家學者帶領走讀逍遙園歷史背景、建築構造、修復工程隱藏版秘密等，逍遙園內有很多空間組構及細部裝修都別具一格，包括磁磚式樣、大谷家徽、三夜莊之佛堂與書院、床間與精神柱、芬克式鐵骨結構、大小防空洞、大食堂等，在尚未對外開放前，可搶先一睹專屬逍遙園的特別符碼。

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