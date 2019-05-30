〈北部〉中壢自強立體停車場啟用 6月免費停

2019-05-30

〔記者李容萍／中壢報導〕斥資約四．六億元、耗時二年興建的「中壢區自強多目標立體停車場」日前完工，場內設置派出所、圖書館、交通事件裁決處、里民活動中心及立體停車場，市府交通局昨天舉行停車場及自強、自治聯合里集會所聯合啟用典禮，副市長李憲明出席典禮宣布，六月一日起推出一個月的試營運免費停車，七月一日開始收費。

警所、圖館、里集會所大集合

自強多目標立體停車場為三棟毗連的建築，Ａ、Ｂ棟均為地上四層建築，分別做為中壢警分局自強派出所和市立圖書館自強分館（館藏可達八萬冊），Ｃ棟為地上八層建築，一樓設置三二五席機車停車場與自強、自治聯合里集會所（兩里里民約八千二百人），二至六樓為立體停車場、提供三一四個停車位，七、八樓為交通事件裁決處。

工程規劃時，市長鄭文燦考量原設在自強公園內一樓的自強、自治聯合里集會所，因二樓為服務大內壢地區逾十一萬市民的中壢區戶政事務所自強工作站與中壢地政事務所的定點服務窗口，空間不敷使用，經兩里里長爭取，決定於立體停車場空間增建二百坪的里民活動中心，讓里民能有更舒適、便利的空間進行集會、藝文休閒和研習活動。

智慧停車場 繳費方式多元化

交通局長劉慶豐表示，自強立體停車場兼具「智慧、科技、便捷、安全、環保、文創」等六大特色，具車位在席、智慧尋車、電子票證多卡通與APP電子支付多元繳費方式、各層停車資訊導引等系統，也導入3D車牌辨識並結合eTag雙重辨識輔助入出場，且設有全區監視系統、LED燈具照明、婦女及身心障礙專用車格、緊急求救系統及電動汽機車免費充電系統，還有重型機車停放專區。

兩面3D立體壁畫 打卡新景點

值得一提的是，停車場一樓、六樓的牆面邀到3D立體壁畫藝術家蘇家賢，以中壢特色景點老街溪、紅樓為主題設計3D立體壁畫，「童壢時光隧道—溜滑梯」是小朋友從彩色水管造型的隧道排隊一一往下溜；「壢壢紅樓夢」是中壢鬧區仿造英國十九世紀中後期的殖民建築—紅樓，立體壁畫由紅樓內往外可見龍德公園半圓形的花架步道，盛開的紫籐花宛如瀑布般，還有中壢羊世界的草泥馬探頭，白鴿、松鼠也來湊熱鬧，將是民眾打卡新景點。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法