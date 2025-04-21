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    聽孩童喊「大罷免大白痴」喊讚 施淑婷被網友洗版

    新竹市府民政處長施淑婷在臉書發文稱高知識份子父母的孩子喊「大罷免大白痴」，被網友洗版。（照片取自施淑婷粉專）

    新竹市府民政處長施淑婷在臉書發文稱高知識份子父母的孩子喊「大罷免大白痴」，被網友洗版。（照片取自施淑婷粉專）

    2025/04/21 09:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷昨晚發文稱，公園裡的孩子嬉鬧著喊「大罷免大白痴」，稱羨慕孩子們的童言無忌，且提到「父母明顯是高知識份子」，結果此貼文被洗版，指施是堂堂處長，竟意有所指選民是白癡，更引來新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）發言人陽明交大法律學者林志潔留言「罷免是動詞，後面接受詞，也就是要被罷免的對象，「孩子們這樣稱呼被罷免的鄭正鈐和高虹安，確實如您所言有創意」。

    結果施淑婷不甘示弱，再發文稱「林志潔跑來說明大罷免大成功其實是指一群輸家要罷免成功的贏家」，林志潔也再回應「成功是副詞，罷免作為動詞，後面可以接受詞如人名或大白痴，罷免作為動詞，後面也可副詞，例如罷免成功，也就successfully的意思。

    施淑婷的發文被網友洗版留言「真的高知識分子不會容許自己的孩子說髒話」，「不用高知識，一般負責任的父母就不會允許孩子這樣說話了」，「你遇到的只是猴子而已」，「一個領11萬的處長，竟發文稱自己的選民是白癡」，「小孩的父母是不是高知識份子不知道，但很確定的是你跟你老公不是」......。

    施的發文不僅被留言洗版，更充滿嘲諷意味，而施淑婷也不甘示弱再發文稱「林志潔跑來說明大罷免大成功其實是指一群輸家要罷免成功的贏家」，結果林志潔也發文回應「罷免是動詞，後面接受詞，也就是要被罷免的對象。孩子們這樣稱呼被罷免的鄭正鈐和高虹安，確實如您所言有創意」。「成功是副詞，罷免作為動詞，後面可以接受詞如人名或大白痴，罷免作為動詞，後面也可副詞，例如罷免成功，也就是successfully的意思。

    同樣施淑婷提到輸家要罷免成功的贏家，也被網友留言酸，因為施淑婷選議員也沒選上，也有人酸施淑婷去年11月在議會開直播嗆議員遭議長要求公開道歉等事，施淑婷的發文及留言有如災難現場，滿滿嘲諷味。

    新竹市府民政處長施淑婷隨後再發文稱大罷免大成功是輸家要罷免成功的贏家，又被新竹市雙罷免總部發言人林志潔留言稱罷免是動詞，後面可接副詞成功。（照片取自施淑婷粉專）

    新竹市府民政處長施淑婷隨後再發文稱大罷免大成功是輸家要罷免成功的贏家，又被新竹市雙罷免總部發言人林志潔留言稱罷免是動詞，後面可接副詞成功。（照片取自施淑婷粉專）

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