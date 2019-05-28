〈台北都會〉《台北》未放行偷跑上路 民眾憂街頭亂象

2019-05-28

〔記者郭安家、林家宇、蔡思培／台北報導〕共享電動滑板車Beam現身台大校園旁人行道，附近學生們表示，看起來很酷，但擔心停車問題，未來還是可能騎腳踏車；也有民眾擔心上街頭很危險，或質疑台北市交通局尚未允許其營運，台大卻幫業者試營運，恐造成街頭亂象。

根據Beam揭露資訊，其執行長為蔣松叡，Beam日前獲得美國矽谷投資人六四○萬元種子輪資金，將總公司設於新加坡，在新加坡、馬來西亞、澳洲提供電動滑板車共享。另外，其滑板車供應商為中資小米集團旗下的Segway-Ninebot（賽格威納恩博），Beam稱其達到國際防火及安全標準，並限制廿五公里時速，由互聯網及數據監控，隨時管控行駛安全。

有女學生表示，雖然學校多了電動滑板車，但未來可能還是會騎腳踏車，因擔心滑板車會遇到停車問題。也有男學生表示，騎起來很酷，不過只能坐一個人，就不能騎去約會。來台旅遊的中國觀光客表示，除非是免費的才願意騎乘，中國有很多人會騎滑板車，都會先開放免費一個小時。

也有民眾擔心，滑板車輪子很小，如果騎到街上很危險；另有民眾質疑，政府還未允許Beam上路，台大怎麼幫業者試營運、宣傳？

目前警方認定，電動滑板車是「道路交通管理處罰條例」第卅二條之一所規定，非現行法令認可的交通工具，意即開上道路就違法。交通大隊表示，此法過去大多針對例如賽車場、高爾夫球場等一般遊憩場所，為了調度車輛便宜行事，行駛於道路上的違規行為，台北交通工具發達、完善，路上行駛比例較低，開罰件數少。

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