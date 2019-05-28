〈中部〉廢物製上百教具 虎高技工獲杏壇芬芳獎

2019-05-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在虎尾高中擔任技工近卅年的羅榮裕，利用廢棄物DIY製作物理教具逾百種，被讚譽如「馬蓋先」，榮獲杏壇芬芳獎，實至名歸。

年過六十的羅榮裕原是職業軍人，廿八年前退伍後進入虎高擔任技工，因為對數理有興趣，協助數學、理化老師製作教具，沒想到越做越有興趣、成為師生暱稱的「大羅」，還自學車床、沖床等機械操作。

羅榮裕不藏私 被讚「馬蓋先」

廿多年來羅榮裕用巧手將傅科擺、孔特管、特斯拉線圈、渦電流、電磁煞車、冷次定律、視覺暫留等一大堆科學理論化為簡單、實用的教具；其中，大學教授評估要做出廿五萬伏特的線圈得花四十萬，他參考學校老師帶回的照片、翻閱國外文獻，以二萬、四萬代價完成電力廿五萬、五十萬伏特的兩代線圈，「虎高大羅」從此聲名大噪。

要價廿六萬、到國外才買得到的「傅科擺」，羅榮裕只花二千元就搞定；而動輒數萬、十幾萬的孔特管、曲線教具，以二千元不到的材料製成，虎高校長薛東埠讚他為「馬蓋先」。

受到羅榮裕的感染，虎高學生熱衷投入科學研究及科展，也有不少高中老師來請教教具製做，羅榮裕都不藏私，堪稱是虎高的「校寶」。

羅榮裕醉心研發科學實驗教具，虎高去年成立科學探索二館，館內百餘件教具全部出自大羅之手，吸引各級學校師生參觀，台灣杏壇之光當之無愧。

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