軍公教加薪3％何時入帳？ 卓榮泰：5月確定會發

國民黨立委翁曉玲質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

2025/04/22 10:21

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院去年拍板今年起軍公教加薪3%，但因受藍白立委大幅刪減、凍結「114年度中央政府總預算案」等影響，遲至目前仍尚未發放。國民黨立委翁曉玲今質詢何時會發，行政院長卓榮泰強調，3%薪水5月份確定會發，是在今天早上就決定了。對於翁批評政府遲發薪水，卓反批，是因為（藍白）刪預算刪到無法確定，不要把責任怪到行政院。

卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢。翁曉玲質詢時，多次與卓榮泰唇槍舌戰。她詢問，行政院去年說公教人員加薪3%，「114年中央政府總預算案」已經三讀通過，總統也在3月21日公告，這筆錢何時入帳？

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卓榮泰表示，關於預算問題，之前送過覆議案，在覆議案之前不宜就預算動支。翁則重申，總統已經公告了，現在4月底快要5月了。卓強調，3%薪水5月份確定會發，是今天早上就決定了。」

翁曉玲批評，軍公教很倒霉，雇主是政府，所以可以遲發薪水。此言一出引發卓榮泰怒氣，他說，是因為（藍白）刪預算刪到預算無法確定、執行，不要把責任怪到行政院。「委員始終要人民不相信政府，但對法律解讀卻一知半解。」

翁曉玲則回：「我對法律一知半解？請你不要質疑我一個法學教授、法學博士的專業，我跟你比，我比你懂的多。」

卓榮泰說：「也許，但你不懂的地方更多。」

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