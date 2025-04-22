謝龍介嗆「指揮辦案」 劉世芳：完全依法、不針對個案

行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（左）、陸委會主委邱垂正（右）22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 10:15

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨不滿黨內「幽靈連署」涉犯偽造文書等嫌疑，日前號召民眾闖「集會遊行法」禁制區包圍北檢抗議觸法，國民黨立委謝龍介昨嗆內政部長劉世芳「指揮辦案」，會等劉帶隊抓人。劉世芳今（22）日對此受訪時表示，「集會遊行法」主管機關是內政部，她不對司法機關個案或的偵查過程做任何評估，完全依法處理。

謝龍介昨天收到北市中正一警分局親送通知書，他自錄影片表示，一向尊重公正司法，但台灣司法近年被扭曲嚴重，近有520內閣改組傳聞，劉世芳創下內政部長「指揮辦案」首例、極力表現，就等她「帶隊逮捕、立大功」。

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劉世芳今天在立法院受訪表示，昨已向媒體說明，不對個案做任何的評估跟分析，但因為有人提及與法律有關部分，她就再清楚說明一下。

劉指出，第一，集會遊行法的主管機關是內政部，這講得非常明確，其中第三條提及主管機關是遊行跟集會所在地的警察分局，如果是國民黨黨主席朱立倫到北檢前面抗議或其他集會活動，就是由台北市中正一分局管轄。

另外，劉世芳說明，有關「集遊法」第6條，集會有時不得於左列地區及周邊範圍舉行，這些區域包括總統府、行政院、司法院、及其各級法院。第29條則有提及集會遊行經機關命令而未解散，或遭經禁止而仍繼續的話，則會涉及「首謀」等法律用語。

劉世芳強調，所以還是不針對個案，包括檢警調在調查、偵查過程當中，做任何的評估，皆完全依法執行，不管是「集遊法」或其他相關法規。

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