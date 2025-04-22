Taiwan Action第7片《安太歲篇》推出 「罷免作伙來 台灣才有好未來」

「Taiwan Action公民罷免影片計畫」第7片《安太歲篇》正式推出，片中指出，要用連署書把立法院亂刪預算的妖魔鬼怪請走，呼籲「罷免作伙來 台灣才有好未來」。（圖擷取自臉書「Taiwan Action」）

2025/04/22 09:56

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段連署緊鑼密鼓進入倒數階段，導演陳文彬執導的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」第7片《安太歲篇》正式推出，片中指出，要用連署書把立法院亂刪預算的妖魔鬼怪請走，呼籲「罷免作伙來 台灣才有好未來」。

「Taiwan Action公民罷免影片計畫」今上午推出第7片《安太歲篇》，片中的背景是在寺廟，有民眾向廟中的人員請教除了安太歲外，還有需要做什麼。廟方人員掐指一算，指出民眾沖煞的方位與地址，而那地址是立法院。

請繼續往下閱讀...

廟方人員寫了一張「奉民主大罷免成功」的符給民眾，民眾問他們住南部能做什麼，妙方辦事人員回，住南部也可以出力，連署書簽下去把立法院妖魔鬼怪請走，國家的財政、預算不能亂刪，趕緊去打電話邀請親朋好友與鄰居都來簽連署書。

影片最後呼籲「一人call十人 全國攏催落 罷免作伙來 台灣才有好未來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法