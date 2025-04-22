今炎熱高溫飆36度 明午後鋒面接近北台轉雨降溫

今台灣位於鋒前暖區，各地為晴或多雲時晴天氣，高溫狀況顯著，好天氣將維持到明天上半天。（資料照）

2025/04/22 09:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）台灣位於鋒前暖區，各地為晴或多雲時晴天氣，高溫狀況顯著，好天氣將維持到明天（23日）上半天，午後鋒面接近，中部以北天氣轉不穩定，週四（24日）東北季風南下，北部將明顯降溫。

天氣風險分析師薛皓天指出，今各地天氣炎熱，北部高溫約31至36度，中、南部高溫約31至35度、東部高溫約30至33度，氣象署已發布高溫警示燈號，請民眾特別注意防曬與多補充水分，避免中暑，另外台東地區可能有焚風出現機會，氣溫可能會更高。

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明日中午前仍未有降雨發生，全台維持多雲或多雲時晴天氣，中午鋒面開始接近，且海上有對流胞發展，屆時天氣轉不穩定，中部以北轉多雲或陰有短暫陣雨或雷雨天氣，局部地區會有較大雨勢機會，氣溫方面因降雨且水氣及雲量增多，各地略為降溫，北部及東北部氣溫約28至30度，中部以南地區則仍有30度以上高溫。

週四鋒面通過後東北季風南下，北部地區迎鋒面降溫較明顯，高溫降至25至27度，台中以南仍維持30度以上高溫，嘉義以北及東半部，天氣為多雲或陰有短暫陣雨或雷雨，南部為多雲或多雲時晴偶有短暫陣雨天氣。週五、週六（25-26日）受東北季風及華南雲系影響，各地有短暫陣雨或雷雨，僅高雄屏東為多雲或多雲時晴天氣，且氣溫進一步下降，中北部及宜花地區高溫21至24度，中部以南高溫約26至30度。

週六下半天華南雲系遠離及東北季風減弱，北部及南部轉為多雲或多雲時晴天氣。週日（27日）各地氣溫將回升，預估下週一（28日）將有另一波鋒面通過，民眾需密切關注最新預報資訊。

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