為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今炎熱高溫飆36度 明午後鋒面接近北台轉雨降溫

    今台灣位於鋒前暖區，各地為晴或多雲時晴天氣，高溫狀況顯著，好天氣將維持到明天上半天。（資料照）

    今台灣位於鋒前暖區，各地為晴或多雲時晴天氣，高溫狀況顯著，好天氣將維持到明天上半天。（資料照）

    2025/04/22 09:40

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）台灣位於鋒前暖區，各地為晴或多雲時晴天氣，高溫狀況顯著，好天氣將維持到明天（23日）上半天，午後鋒面接近，中部以北天氣轉不穩定，週四（24日）東北季風南下，北部將明顯降溫。

    天氣風險分析師薛皓天指出，今各地天氣炎熱，北部高溫約31至36度，中、南部高溫約31至35度、東部高溫約30至33度，氣象署已發布高溫警示燈號，請民眾特別注意防曬與多補充水分，避免中暑，另外台東地區可能有焚風出現機會，氣溫可能會更高。

    明日中午前仍未有降雨發生，全台維持多雲或多雲時晴天氣，中午鋒面開始接近，且海上有對流胞發展，屆時天氣轉不穩定，中部以北轉多雲或陰有短暫陣雨或雷雨天氣，局部地區會有較大雨勢機會，氣溫方面因降雨且水氣及雲量增多，各地略為降溫，北部及東北部氣溫約28至30度，中部以南地區則仍有30度以上高溫。

    週四鋒面通過後東北季風南下，北部地區迎鋒面降溫較明顯，高溫降至25至27度，台中以南仍維持30度以上高溫，嘉義以北及東半部，天氣為多雲或陰有短暫陣雨或雷雨，南部為多雲或多雲時晴偶有短暫陣雨天氣。週五、週六（25-26日）受東北季風及華南雲系影響，各地有短暫陣雨或雷雨，僅高雄屏東為多雲或多雲時晴天氣，且氣溫進一步下降，中北部及宜花地區高溫21至24度，中部以南高溫約26至30度。

    週六下半天華南雲系遠離及東北季風減弱，北部及南部轉為多雲或多雲時晴天氣。週日（27日）各地氣溫將回升，預估下週一（28日）將有另一波鋒面通過，民眾需密切關注最新預報資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播