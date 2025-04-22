在野急解凍？卓榮泰：各部會一律全送 請立院儘速解凍

行政院長卓榮泰。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 10:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野質疑各部會遲遲不向立院提出解凍報告，拖時間下鄉造謠喊窮。對此，行政院長卓榮泰今受訪表示，立法院既然這麼急，因此他已要求各部會一律送出，「請立法院短時間內全部解凍」。

卓榮泰表示，立法院的委員都很關心行政院各部會解凍案的處理狀況如何，其實並非行政院有任何要求，而是每個部會有不同的狀況。

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卓榮泰表示，今年解凍的問題出現在於立法院審議預算之後，凍結案一共有了1584項，但凍結金額立法院從來沒有宣布過。行政院依照每個項目結算出來凍結數是1381億。

卓榮泰表示，解凍案分成3個項目，提出書面報告就可以動支的有1162項，但金額只有154億；提出專案報告經審查才能動支的有373項、金額366億；其他特殊凍結項目有49項，金額最高861億。

卓榮泰解釋，所謂特殊的凍結項目分成3大項，第一，立法院要求執行要到一定的比例之後才能申請，例如執行30%才能提出解凍案的有30項；第二，解凍案所設的解凍條件沒有達成的有10項，例如某幾個部會提出追加預算後才能解凍，比方說他要某幾個部會提出追加預算之後才能解凍，所以是（執行比例）條件還沒有達成的有30項；第三，至於解凍的條件窒礙難行的，有部分是違法、違憲，讓行政院無法達到這樣條件可能性的有9項。

卓榮泰表示，解凍案各部會狀況不同，如果已經達到解凍條件或許可以，但很多機關都還沒達到條件，所以無能送出。凍結本來在預算法上就備受爭議。

不過，卓榮泰也說，立法院既然這麼急，說要趕快送，因此剛才他已經請主計總處算清楚最終的項目，確認後會要求各部會提出書面報告、專案報告經審查後的，或是有其他凍結項目的解凍案一律全送出來，「請立法院短時間內全部解凍」，讓業務能夠進行，讓人民不因此產生行政洽接的困難，希望一律送出一律解凍。

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