〈南部〉屏東舊好茶石板屋 3年只修復4棟

2019-05-27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東霧台鄉魯凱族舊好茶部落的石板屋群，超過六百年歷史，四年前被世界建築文物保護基金會（World Monuments Fund,WMF）」列入二○一六世界文物守護名單，文化部隔年推出十年計畫修復，但通往舊部落的道路單趟就得走四至六小時，霧台鄉公所多次進行吊運系統工程招標，都以流標收場，最後只能靠著族人一步一步將建材、補給品揹上山，超過一百五十棟石板屋群，三年來僅修復了四棟，進度大幅延宕。

約有163棟建物 靠族人把建材揹上山

舊好茶石板屋群不僅被列入守護名單，還擁有二級古蹟等多重身分，據統計約有一百六十三棟傳統石板屋建築，依損壞情形劃分，保存完整的石板屋有十一棟、牆面尚屬完整的有八棟，另有牆面損毀嚴重屋體不完整的有一百四十四棟。

擁有技術的耆老凋零 石板取得不易

族人擔憂，石板屋修復進度緩慢，有石板屋搭設技術的耆老逐漸凋零，傳承技術的年輕人力不足，加上樑柱木材及石板取得不易，以十年計畫來說，三年只修了四棟，恐怕緩不濟急。

屏縣文資所主任林洋助指出，將以分年分期方式逐步修復石板屋，初期以培育人才為重心，兩年前舉辦石板屋建造技術人才培訓班，學員及師資共十五名持續在部落進行修復作業。

縣府：透過部落會議商討修復比例

林洋助說，石板屋的取材、堆砌過程繁複且辛苦，目前最大的困境就是材料短缺及吊運問題，將全數石板屋修復幾乎是不可能的任務，初步會透過部落會議商討修復比例。

霧台鄉長杜正吉表示，設籍舊好茶部落的戶數有一百二十二戶，在現實條件下，會透過部落會議進行協調，篩選優先修建對象。

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