五角大廈顧問：台灣須能抵擋中國登陸30天 待美軍大規模到達戰區

總統賴清德22日視察「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」，並致贈加菜金。（資料照）

2025/03/31 18:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦參議院近期聽證會針對台灣議題進行廣泛討論，五角大廈顧問梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，台灣經濟無法維持國防支出佔國內生產毛額（GDP）10％，但至少應與美國一樣占3.4％。

梅惠琳26日在參院外交委員會「共同的威脅：當前地緣政治下的印太聯盟及責任分擔」聽證會上表示，如果台灣希望美國在台海衝突中，冒著與中國發生重大戰爭的風險協助台灣，台灣確實需要為遏止戰爭做出更多貢獻。

請繼續往下閱讀...

她評估，雖然美軍事迄今仍可阻止中國動武，但傳統嚇阻力已減弱，「中國在3至4週內占領台灣，而美軍無法及時支援的情境，對北京愈來愈有吸引力」。

梅惠琳指出，中國花費數十年落實軍隊現代化，目前正進行強化指揮管理及後勤的最後步驟。一旦這些問題解決，共軍即會回報習近平準備好武力奪台，時間點可能落在未來3至4年。

美軍大幅改變軍力部署以嚇阻中國，往往需時數年至數十年，因此最佳短期解決方案是，台灣應發展出能夠抵擋中國登陸30天的能力，「台北能夠抵擋夠長的時間，直到美軍大規模到達戰區，就是對中國嚇阻的核心」。

為了達此目的，台灣不僅必須買對武器，數量還得買足，這需要的軍費超過台灣GDP的2.45％。台灣政府總支出只占GDP的13.7％，遠低於以色列政府支出維持在GDP的36％至44％；台灣經濟可能無法維持GDP10％的防禦支出，但至少須象徵性地達到3.4％，與美國一樣。

梅惠琳建議，台灣採購F-35等大型武器或許令人印象深刻，但這些戰機在實際衝突中可能會成為高成本的損失。因此，台灣應繼續大量採購防空、反裝甲和反艦飛彈等在台灣防禦情境中具備高價值的武器，美國也應優先、快速且可靠地交付台灣這些武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法