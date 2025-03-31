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    曼谷政府大樓又傳搖晃、巨響緊急疏散 官方稱虛驚一場

    泰國曼谷多棟政府辦公大樓今日再傳巨響、搖晃，引發民眾及公務員不安。（本報合成，擷取自X）

    泰國曼谷多棟政府辦公大樓今日再傳巨響、搖晃，引發民眾及公務員不安。（本報合成，擷取自X）

    2025/03/31 18:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生強烈地震，已造成2000人罹難，鄰近的泰國也受波及，曼谷多處建築物感受到強烈搖晃，甚至一棟由中國企業承建的審計署大樓轟然倒塌，造成多人死傷。今（31）日上午，多棟位於曼谷的政府大樓又傳出搖晃及巨響，嚇得洽公民眾及公務員慌忙撤離，隨後官方表示只是虛驚一場。

    據《曼谷郵報》報導，曼谷政府綜合大樓A棟、勞工部、法院大樓等多處建築於今（31）日上午紛紛傳出巨大聲響及搖晃，甚至有人發現新裂縫。隨後在當地時間10時（台灣時間11時）許，緊急展開疏散作業。

    事後，泰國內政部副部長薩比達（Sabeeda Thaised）表示，經公共工程專家檢查，確認建築結構仍安全，民眾及公務員能繼續辦公。此外，雖然緬甸今日上午發生約15次餘震，但規模較小，對泰國未造成直接影響。

    泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）則指出，曼谷建築物的裂縫並非今日出現，而是28日緬甸強震所導致，請民眾無須過度恐慌，政府將持續監測並確保公共建築安全。

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