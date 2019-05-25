〈北部〉舊廳舍活化 龍潭長照B級據點開張

2019-05-25

〔記者許倬勛／龍潭報導〕桃園升格後，舊龍潭區公所與代表會廳舍閒置，市府透過活化讓龍潭衛生所進駐，增設長照Ｂ級據點，市長鄭文燦昨出席揭牌典禮，並與長輩們話家常；他說，Ｂ級據點連結醫院與社區資源，落實「在地老化」，希望民眾多多利用。

Ｂ級據點 提供複合型服務

長照2.0的社區整體照顧服務體系分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級，Ａ級屬社區整合型服務中心，為失能者擬定個人化照顧服務計畫及連結、提供長照服務；Ｂ級為複合型服務中心，提供如居家服務、日間照顧、家庭托顧等長照服務；Ｃ級則是巷弄長照站，主要針對預防及延緩失能，同時兼具共餐等服務。

Ｃ級巷弄長照站 數量冠六都

鄭文燦表示，桃園市長照2.0的服務約有一萬人使用，目前Ａ級長照據點有四十一個、Ｂ級二三七個、Ｃ級一八四個，總計四六二個，且Ｃ級巷弄長照站的設置數量為六都第一。

龍潭區目前人口數約十二萬三千人，其中六十五歲以上長者占十二．五％，略高於桃園市平均十一．四％，儼然是「高齡化的行政區」。市府考量舊龍潭區公所與代表會閒置廳舍仍堪用，經評估後決定活化，全案總經費兩千萬元，獲中央補助一千萬元；一、二樓由龍潭衛生所進駐，並做為Ｂ級長照據點，三樓則做為老人活動中心使用，預計可服務兩百名長者。

市府衛生局長期照護科科長關百娟說，各項長照服務中，以「居家喘息服務」最多人申請，因國內有許多人碰上看護空窗期，或是獨自照顧失能長者，往往被生活壓得喘不過氣；而喘息服務可提供每年最高二十一天、每月兩天有專員到宅服務，讓民眾可「喘口氣、放個假」，減輕照護者的壓力，去年全市共有兩萬六千餘人次申請。

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