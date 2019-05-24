〈台北都會〉中山高五堵交流道塞 基隆市長林右昌建議拓寬

2019-05-24

〔記者林欣漢、盧賢秀／基隆報導〕國道一號五堵交流道在尖峰時段回堵嚴重，基隆市議員蘇仁和昨質詢時建議市府，在基隆端到大華系統交流道路段進行拓寬，並從北上五公里處闢建一條銜接到下方、沿基隆河畔通往七堵瑪陵地區舊通道的分流匝道，以紓解交通。市長林右昌表示，先前評估過應該是可行的，會在行政院長蘇貞昌六月前來視察時爭取。

蘇仁和指出，基隆到大華系統交流道是國道一號唯一未拓寬路段，上、下班尖峰時段大塞車，北五堵國際研發新鎮預計招商九百家、三萬五千名就業人口，將打造成基隆的內湖科學園區，五堵交流道未來只會更壅塞。

他說，二○一七年就曾建議，並與立委蔡適應邀集國道高速公路局等單位會勘，但市府及高公局互踢皮球，至今仍無下文。

此外，市議員林旻勳昨質詢指出，暖暖區停車空間不足，附近道路都劃上紅線，民眾買菜或洽公常被開罰單，他要求利用老舊的暖暖區公所興建複合式辦公大樓，結合附近市場用地並增設停車場，有完善停車供給才能發展觀光；林右昌表示，暖暖老街發展早且建築密集，市府已考慮多項方案，區公所改建複合式大樓是個選項，市府會努力規劃。

至於基隆市政府規劃在舊公車修理廠興建新的市政大樓，但相關預算連續三年都被市議會否決。林右昌昨答覆議員張顥瀚質詢時表示，他施政至今最遺憾的，就是新市政大樓無法推動，規劃的新市政大樓會跨越中正路延伸到港邊，是具有國際級水準的景觀，他會繼續編列預算爭取支持。

張顥瀚說，新的市政大樓可帶動哨船頭、三沙灣的區域發展，也促成義二路再造，經濟發展能量可從廟口、義二路牽引到三沙灣一帶。

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