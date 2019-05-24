〈北部〉機場噪音補償金 大園盼保權益

2019-05-24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對立法院交通委員會四月十五日初審通過「國際機場園區發展條例」修正草案，擬取消桃園機場噪音補償金六十分貝噪音線標準，並將補償金發放標準放寬為受影響地區；對此，大園區市議員徐其萬昨在市政總質詢時對此表達關切，認為大園區民眾受桃園機場飛航噪音影響最鉅，該領「噪音補償金」不應受行政院向立法院提修法而有所影響。

市長鄭文燦昨在議事堂回應，有關噪音分級分距與補償額度等，市府仍會以「桃園市桃園國際機場航空噪音防制費發放作業與使用辦法」定義為準，若要增加六十分貝噪音線以外的區域納入補償範圍，市府也會請民航局和桃機公司研究，是否以另予特別補償的方式專案處理。

徐其萬指出，「國際機場園區發展條例」第十三、十四條修正草案，擬將六十分貝噪音線取消，恐直接衝擊桃園機場所在的大園區回饋金分配比例與權益；他表示，目前桃園機場航空噪音防制費發放作業，是依「噪音管制法」劃設為三級噪音防制區，若因取消六十分貝改為附近地區，進而影響到大園區民眾的權益，當地民意代表、里長們將發動權益保衛戰。

另議員林政賢昨在市政總質詢時指出，市府應祭出鐵腕措施，目標要比現行減少五十％塞車時間；對此，市府交通局長劉慶豐表示，市府持續推動「路暢專案」，部分易塞車路段則需透過個別措施改善。

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