〈北部〉雨災無損 後龍西瓜品質掛保證

2019-05-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕日前連日暴雨，桃園、新竹地區的西瓜損失慘重，而苗栗縣後龍、通霄、竹南鎮西瓜田因地勢較高、加上砂質地排水性佳，未出現大規模農損；後龍鎮公所為確保鎮內高品質西瓜能穩定銷售，推出防偽標章並新增QR Code，消費者可直接查詢西瓜生產履歷；此外，警方也已啟動「護瓜勤務」防範宵小，確保瓜農能安心收成。

推防偽標章、QR Code搶市

苗栗縣西瓜種植面積約一百九十六公頃，以後龍鎮為主要產地，種植面積達一百六十一公頃，年產量近一千萬台斤，外型又圓又大、口感沙脆味甜多汁，深受消費者喜愛；今年每台斤價格預計破十二元，可為後龍鎮帶來上億元農產值，現進入熟成期，預計六月初可陸續採收。

日前梅雨襲台帶來豪大雨，全台各地多處瓜園泡水，損失慘重；苗栗縣雨勢不大，再加上得天獨厚的砂質地易排水，使得縣內西瓜產量不受影響。後龍鎮公所為避免在市場上受次級品魚目混珠影響銷售管道及價格，連兩年推出防偽標章，作為後龍西瓜的「身分證」。

鎮長朱秋隆表示，今年公所製作九萬張防偽標章，並增設QR Code，消費者在購買西瓜時用手機一掃就可一覽生產履歷，品質有保障；標章自前天開放登記索取，至昨天已發出兩萬多張，歡迎瓜農踴躍向公所申請。

警方啟動護瓜勤務加強巡邏

後龍鎮西瓜雖躲過天災侵擾，卻屢傳出宵小偷瓜，讓瓜農們人心惶惶；竹南警分局表示，日前已逮捕一名偷瓜賊，且啟動「護瓜勤務」，加強轄區瓜田巡邏，也宣導農民間守望相助，發現可疑人士立即記下特徵，提供警方查緝。

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