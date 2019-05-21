〈台北都會〉《新北》金包里「二媽回娘家」 海蝕洞外辦祭典

2019-05-21

〔記者林欣漢／新北報導〕北海岸年度盛事「金包里二媽回娘家」昨天登場，數千人冒雨參加，信眾淋成落湯雞仍熱情不減，扶轎的市長侯友宜也不例外，眾人開心地說：「這是媽祖婆雨！」中午時，廟方考量雨勢太大，為維護信眾安全，改在海蝕洞外舉辦祭典，祭典後再由廟方人員抱著「二媽」走到地質公園的海蝕平台，望向海蝕洞但並未走進去，完成「二媽回娘家」行腳活動。

昨天是農曆四月十六日，野柳地方耆老相傳，在清朝嘉慶年間，野柳港附近的迷航船隻看到岸邊紅光才平安返航，漁民在海蝕洞（野柳地質公園第一景觀區內）發現一座八寸高的金面媽祖神像，後來媽祖託夢想安座於金包里慈護宮，成為慈護宮二媽，每年農曆四月十六日逢大退潮，野柳海蝕洞會全部露出水面，「二媽」都選在這天回娘家。

金山慈護宮董事長游忠義說，這是全台唯一配合年度大退潮而舉辦的宗教慶典，今年適逢建廟二百一十年，首度安排讓信眾徒手接力傳接「出巡媽」，一起陪「二媽」回娘家，行腳隊伍從慈護宮出發，途經金包里老街，沿台二線濱海公路步行前往野柳，來回路程約十八公里。

昨天「二媽」所到之處萬人空巷，外國人也慕名參與，來自美國的Taylor說，來台三個多月參加不同媽祖廟的遶境祭典，第一次看到徒手接力媽祖的祭典方式，很新鮮特別；越南新住民阿容說，越南也有媽祖慶典，近距離感受媽祖的神力加持及庇佑，很開心。

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