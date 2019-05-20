〈北部〉會考家長反映 監考老師拒考生如廁

2019-05-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一○八年國中教育會考昨天結束，今年桃園考區共有二萬二○八五名考生，二天平均到考率為九十八．八七％，累計有廿七件違規，市府教育局指出，違規情形多為攜帶非應試用品、逾時作答等。

然而，有家長指啟英高中考場有監考老師拒絕學生如廁的請求，有違試場規則。對此，教育局表示，考試期間學生如有上廁所的需求，都可在監考老師的同意，由其中一名監試委員陪同下上廁所，且各考場在考試前都辦理監試說明會，老師們都了解監考須知，應該都能掌握原則，若學生提出申訴，將會召開申訴以及緊急事件處理小組會議並提全國會議研商。

家長指出，其女兒是今年會考的考生，前天下午考第三節國文科時，女兒向監考老師反映想要上廁所，不料卻被拒絕，導致女兒得忍著尿意直到作答完畢，恐因此影響考試作答。家長強調，女兒的原意是要點出試務缺失，避免日後再發生如此狀況，影響考生權益。

教局：如獲申訴 將開會協商

教育局強調，據試場規則第十一條，考試說明開始後即不准離場，若經糾正仍強行出場者，該科考試不予計列等級或不予計級分，但考生因病、因故（如廁等）須暫時離座者，須經監試委員同意及陪同下，始准離座。

教育局表示，考區委員會（壽山高中）已經預定於廿四日下午，召開申訴以及緊急事件處理小組會議，如接獲相關申訴，將召開會議協商。

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