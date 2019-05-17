〈中部〉六輕氣爆協調賠償破局 麥寮人拉布條抗議

2019-05-17

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕台化芳香烴三廠四月七日發生氣爆，台塑企業與麥寮居民四度協調賠償仍破局，數十名麥寮居民昨至六輕拉白布條靜坐抗議，期間有部分民眾喊出要圍廠堵路；六輕管理部副總陳文仰表示，已釋出最大善意，總賠償金額八千萬上限沒有改變。

縣議員許留賓、許志豪、黃淑鈴與鄉代、民眾等數十人，昨天早上拉起寫著「賠償無誠、一騙再騙」、「黑心企業危害鄉民」、「台塑獲利、麥寮受災」等抗議布條，至台塑六輕管理處靜坐抗議，抗議群眾表示，未發動太多人抗爭是因為訴求理性，只是要表達麥寮人的心聲，希望台塑發揮企業良心，善意解決問題。

提4項訴求表達心聲

許志豪代民眾提出四項訴求，要求六輕重視公安，延長歲修時間，徹底更換老舊設備；與民眾達成協議前，台化事故現場保留證據，不得私自復工；台化要提出合理賠償，不要造成鄉民二次傷害；以公開透明方式進行協商。

許志豪等民代帶領民眾高喊「麥寮人勇敢站出來」，強調受害的是全鄉，而不是少數人，希望台塑能善意回應；許留賓表示，爆炸發生後，台塑所表達的誠意不足，只提八千萬元來騙民眾，呼籲鄉親要團結，不能讓台塑欺侮麥寮人；麥寮鄉長蔡長昆呼籲民眾以理性協調，台塑則不要再騙民眾。

台塑：賠償上限8千萬

陳文仰強調，爆炸發生後，相關單位檢測空氣、水及土壤，結果都沒有問題，但台塑仍用最寬、最優的方式補償，答應民眾的八千萬補償金也沒有改變，但地方登記受損的農田、魚塭，部分已廢耕、休耕、空地，這些也來登記怪怪的，這個現象連在地人都看不過去，對台塑而言，只要有種植、養殖，申請補償都不會計較。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法